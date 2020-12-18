В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет-2021

Марина Погорилко Общество 14:22, 18.12.2020 Обновлено: 16:56, 18.12.2020

В пятницу, 18 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят основные статьи госбюджета-2021.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Госбюджет-2021: как и на чем зарабатывать Украине?

  • Сколько запланировано выделить денег на медицину? Хватит ли средств на заработную плату медработникам?

  • Не поедут ли украинские врачи на заработки в Польшу?

  • Итоги Всеукраинской акции "Я благодарю".

Гости студии:

  • Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;

  • Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;

  • Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

  • Сергей Цинтаро, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;

  • Дмитрий Верига, врач-уролог;

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

  • Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

  • Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова;

  • Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON;

  • Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 декабря в Украине приняли Государственный бюджет на 2021. В частности, расходы на пенсии и зарплаты решили урезать, в то же время расходы на медицину, как того просило профильное ведомство, не повысили.

  • На президентскую программу "Большая стройка" выделят 150 млрд грн, а медицину в разгар пандемии коронавируса профинансируют на 159 млрд грн.

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