В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет-2021
В пятницу, 18 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят основные статьи госбюджета-2021.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Госбюджет-2021: как и на чем зарабатывать Украине?
Сколько запланировано выделить денег на медицину? Хватит ли средств на заработную плату медработникам?
Не поедут ли украинские врачи на заработки в Польшу?
Итоги Всеукраинской акции "Я благодарю".
Гости студии:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;
Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Сергей Цинтаро, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;
Дмитрий Верига, врач-уролог;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова;
Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON;
Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника+".
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря в Украине приняли Государственный бюджет на 2021. В частности, расходы на пенсии и зарплаты решили урезать, в то же время расходы на медицину, как того просило профильное ведомство, не повысили.
На президентскую программу "Большая стройка" выделят 150 млрд грн, а медицину в разгар пандемии коронавируса профинансируют на 159 млрд грн.