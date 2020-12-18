В "Свободе слова Савика Шустера" состоится эксклюзивное интервью со Светланой Тихановской

В пятницу, 18 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" состоится эксклюзивное интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, также гости студии обсудят основные статьи Госбюжет-2021.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Госбюджет-2021: как и на чем зарабатывать Украине?

Сколько запланировано выделить денег на медицину? Хватит ли средств на заработную плату медработникам?

Не поедут ли украинские врачи на заработки в Польшу?

Итоги Всеукраинской акции "Я благодарю".

Гости студии:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Сергей Цинтаро, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;

Дмитрий Верига, врач-уролог;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова.

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