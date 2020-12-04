В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вакцинацию от коронавируса и ситуацию с бизнесом в Украине

В пятницу, 4 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят будущую вакцинацию украинцев от коронавируса и ситуацию с малым бизнесом вследствие карантинных.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Новые вакцины от коронавируса: какие именно будут делать украинцам?

Сможет ли вакцинация наконец вернуть нас к обычной жизни?

Почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов?

Почему власти пошли на компромисс с предпринимателями?

Участие в обсуждении примут:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

Александр Коляда, биолог-генетик;

Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

Наталья Гуран, основательница ОО "Лекарства контроль";

Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Евгений Олейников, заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины;

Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Александр Громыко, президент Украинской Ассоциации производителей;

Юрий Пероганич, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий;

Сергей Доротич, председатель Движения # SaveФОП;

Ксения Ляпина, соорганизатор движения # SaveФОП.

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