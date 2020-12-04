В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вакцинацию от коронавируса и ситуацию с бизнесом в Украине
В пятницу, 4 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят будущую вакцинацию украинцев от коронавируса и ситуацию с малым бизнесом вследствие карантинных.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Новые вакцины от коронавируса: какие именно будут делать украинцам?
Сможет ли вакцинация наконец вернуть нас к обычной жизни?
Почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов?
Почему власти пошли на компромисс с предпринимателями?
Участие в обсуждении примут:
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;
Александр Коляда, биолог-генетик;
Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
Наталья Гуран, основательница ОО "Лекарства контроль";
Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Евгений Олейников, заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины;
Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
Александр Громыко, президент Украинской Ассоциации производителей;
Юрий Пероганич, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий;
Сергей Доротич, председатель Движения # SaveФОП;
Ксения Ляпина, соорганизатор движения # SaveФОП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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