В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вакцинацию от коронавируса и ситуацию с бизнесом в Украине

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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В эфире 'Свободы слова Савика Шустера' обсудят будущие вакцины от коронавируса в Украине

В пятницу, 4 декабря, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят будущую вакцинацию украинцев от коронавируса и ситуацию с малым бизнесом вследствие карантинных.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Новые вакцины от коронавируса: какие именно будут делать украинцам?

  • Сможет ли вакцинация наконец вернуть нас к обычной жизни?

  • Почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов?

  • Почему власти пошли на компромисс с предпринимателями?

Участие в обсуждении примут:

  • Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

  • Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

  • Андрей Александрин, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог;

  • Александр Коляда, биолог-генетик;

  • Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

  • Наталья Гуран, основательница ОО "Лекарства контроль";

  • Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии;

  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

  • Евгений Олейников, заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины;

  • Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность", член Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

  • Александр Громыко, президент Украинской Ассоциации производителей;

  • Юрий Пероганич, генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий;

  • Сергей Доротич, председатель Движения # SaveФОП;

  • Ксения Ляпина, соорганизатор движения # SaveФОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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