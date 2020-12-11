В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят российскую вакцину от COVID-19 и локдаун в Украине

Марина Погорилко Общество 13:02, 11.12.2020

В пятницу, 11 декабря, в 21:00 в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят возможность ввоза в Украину российской вакцины от коронавируса, запланированный на январь локдаун и ужасы пребывания в ОРДЛО пленных.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline. Также в прямом эфире политзаключенный Станислав Асеев зачитает фрагмент своей новой книги.

В студии традиционно развернется острая дискуссия на актуальные темы недели:

  • День защиты прав человека: через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО?

  • Российская вакцина: кто и почему договаривается о ее ввозе в Украину?

  • Локдаун: почему его внедряют именно после новогодних праздников?

Участие в обсуждении примут:

  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

  • Станислав Асеев, журналист, писатель, узник боевиков так называемой ДНР;

  • Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

  • Тимофей Милованов, внештатный советник председателя Офиса Президента, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020), президент Киевской школы экономики;

  • Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации;

  • Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013),

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батькивщина";

  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

  • Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Ольга Стефанишина, народный депутат, "Голос", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации;

  • Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

  • Игорь Кузин, исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины";

  • Дмитрий Екимов, основатель сети фитнес-клубов SportLife.

Как сообщал OBOZREVATEL, на внеочередном заседании в среду, 9 декабря, Кабмин принял решение о введении в Украине локдауна с 8 по 25 января включительно. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны COVID-19.

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