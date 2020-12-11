В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят российскую вакцину от COVID-19 и локдаун в Украине

В пятницу, 11 декабря, в 21:00 в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят возможность ввоза в Украину российской вакцины от коронавируса, запланированный на январь локдаун и ужасы пребывания в ОРДЛО пленных.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline. Также в прямом эфире политзаключенный Станислав Асеев зачитает фрагмент своей новой книги.

В студии традиционно развернется острая дискуссия на актуальные темы недели:

День защиты прав человека: через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО?

Российская вакцина: кто и почему договаривается о ее ввозе в Украину?

Локдаун: почему его внедряют именно после новогодних праздников?

Участие в обсуждении примут:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Станислав Асеев, журналист, писатель, узник боевиков так называемой ДНР;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Тимофей Милованов, внештатный советник председателя Офиса Президента, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020), президент Киевской школы экономики;

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации;

Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013),

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии "Батькивщина";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Ольга Стефанишина, народный депутат, "Голос", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации;

Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Игорь Кузин, исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины";

Дмитрий Екимов, основатель сети фитнес-клубов SportLife.

Как сообщал OBOZREVATEL, на внеочередном заседании в среду, 9 декабря, Кабмин принял решение о введении в Украине локдауна с 8 по 25 января включительно. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны COVID-19.