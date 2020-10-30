В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последствия последних решений КСУ для Украины

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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В студии Савика Шустера обсудят последние решения КСУ

В пятницу, 30 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят последние решения Конституционного Суда и какие последствия они будут иметь для Украины.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Уже традиционно в студии развернется дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Кто и почему лишил украинцев права знать об имуществе чиновников?

  • Какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда?

  • Потеряет ли Украина безвиз?

  • Может ли КСУ захватить власть в стране?

Гости студии:

  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;

  • Александр Новиков, председатель Национального агентства предотвращения коррупции;

  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

  • Виола Фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;

  • Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;

  • Станислав Шевчук, председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019);

  • Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, "Слуга народа";

  • Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Анастасия Радина, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;

  • Ярослав Юрчишин, народный депутат, "ГОЛОС", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;

  • Марина Ставнийчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Свобода слова Савика ШустераКонституционный суд УкраиныСавик Шустер