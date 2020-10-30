В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последствия последних решений КСУ для Украины
В пятницу, 30 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят последние решения Конституционного Суда и какие последствия они будут иметь для Украины.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Уже традиционно в студии развернется дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Кто и почему лишил украинцев права знать об имуществе чиновников?
Какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда?
Потеряет ли Украина безвиз?
Может ли КСУ захватить власть в стране?
Гости студии:
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Александр Новиков, председатель Национального агентства предотвращения коррупции;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Виола Фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Матти Маасикас, глава представительства ЕС в Украине;
Станислав Шевчук, председатель Конституционного Суда Украины (2018-2019);
Федор Вениславский, представитель Президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат, "Слуга народа";
Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики;
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Анастасия Радина, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Ярослав Юрчишин, народный депутат, "ГОЛОС", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики;
Марина Ставнийчук, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК в государственные реестры, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Зеленский поручил безотлагательно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, касающихся украинского языка, земельной реформы и создание Высшего антикоррупционного суда.
30 октября за зданием КСУ прошла акция протеста против решения об отмене ответственности за незаконное обогащение;
КСУ дал официальное объяснение своему решению об отмене ответственности за незаконное обогащение.