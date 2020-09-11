В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обучение в школах в условиях карантина

В пятницу, 11 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, как происходит обучение в украинских школах в условиях карантина, а также попытаются понять, что случилось с лидером белорусской оппозиции Марией Колесниковой после ее выступления в студии шоу в прошлом эфире.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой после ее последнего выступления, состоявшегося в эфире программы прошлую пятницу?

Почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства?

Что будут изучать школьники, когда система образования перейдет в онлайн?

Эксклюзивное включение родителей школьников из города Черновцы, находящегося в красной зоне.

Участие в обсуждении примут:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен Украины;

Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015 - 2016);

Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины;

Юрий Аристов, народный депутат, "Слуга народа";

Юлия Гришина, народный депутат, "Слуга народа", член Комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций;

Сергей Надал, городской председатель Тернополя,

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "ГОРДОН";

Иванна Коберник, соучредитель ОО "Родительский контроль" и "Смарт образование";

Елена Бондаренко, соучредитель ОО "Родители SOS";

Антон Родненков и Иван Кравцов, члены Координационного совета оппозиции Беларуси и свидетели попытки силового выдворения Марии Колесниковой из Беларуси;

Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой.

Андрей Газилишин, директор общеобразовательной школы I-III ступеней №28., г. Тернополь.

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