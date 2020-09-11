В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обучение в школах в условиях карантина
В пятницу, 11 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, как происходит обучение в украинских школах в условиях карантина, а также попытаются понять, что случилось с лидером белорусской оппозиции Марией Колесниковой после ее выступления в студии шоу в прошлом эфире.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой после ее последнего выступления, состоявшегося в эфире программы прошлую пятницу?
Почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства?
Что будут изучать школьники, когда система образования перейдет в онлайн?
Эксклюзивное включение родителей школьников из города Черновцы, находящегося в красной зоне.
Участие в обсуждении примут:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен Украины;
Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015 - 2016);
Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины;
Юрий Аристов, народный депутат, "Слуга народа";
Юлия Гришина, народный депутат, "Слуга народа", член Комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций;
Сергей Надал, городской председатель Тернополя,
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "ГОРДОН";
Иванна Коберник, соучредитель ОО "Родительский контроль" и "Смарт образование";
Елена Бондаренко, соучредитель ОО "Родители SOS";
Антон Родненков и Иван Кравцов, члены Координационного совета оппозиции Беларуси и свидетели попытки силового выдворения Марии Колесниковой из Беларуси;
Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой.
Андрей Газилишин, директор общеобразовательной школы I-III ступеней №28., г. Тернополь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине после двух недель обучения на самоизоляции оказались уже около 5000 детей. Речь идет о 145 школьных классах.
Ранее эпидемиолог предупредил, что уже в конце октября – середине октября украинским школам грозит массовый карантин.