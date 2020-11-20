В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и расходы из фонда COVID-19

В пятницу, 20 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу " Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят результаты местных выборов в Украине и вероятный расход средств коронавирусного фонда на строительство дорог.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Результаты выборов: кто на самом деле получил власть в городах?

Второй тур местных выборов: почему люди не пришли голосовать? Удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки?

Covid и "Большое строительство": кто ворует?

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента;

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Кира Рудик, председатель партии "Голос";

Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція", кандидат на должность городского головы Днепра;

Андрей Садовый, мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова, "Самопомощь";

Олег Синютка, кандидат на должность городского головы Львова, "Европейская солидарность";

Виктор Евпак, кандидат на должность городского головы Черкасс, "Голос";

Александр Кубраков, председатель Укравтодора;

Александр Трухин, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

Игорь Уманский, советник председателя Офиса президента Украины (март-ноябрь 2020)

Владимир Емельян, министр инфраструктуры Украины (2016-2019);

Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона.