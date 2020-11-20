В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят местные выборы и расходы из фонда COVID-19
В пятницу, 20 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу " Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят результаты местных выборов в Украине и вероятный расход средств коронавирусного фонда на строительство дорог.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Результаты выборов: кто на самом деле получил власть в городах?
Второй тур местных выборов: почему люди не пришли голосовать? Удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки?
Covid и "Большое строительство": кто ворует?
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента;
Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Кира Рудик, председатель партии "Голос";
Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція", кандидат на должность городского головы Днепра;
Андрей Садовый, мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова, "Самопомощь";
Олег Синютка, кандидат на должность городского головы Львова, "Европейская солидарность";
Виктор Евпак, кандидат на должность городского головы Черкасс, "Голос";
Александр Кубраков, председатель Укравтодора;
Александр Трухин, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
Игорь Уманский, советник председателя Офиса президента Украины (март-ноябрь 2020)
Владимир Емельян, министр инфраструктуры Украины (2016-2019);
Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона.