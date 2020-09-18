В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, куда ведет Украину команда Зеленского
В пятницу, 18 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, последние наиболее обсуждаемые события, произошедшие в Украине, ища ответ на вопрос "Куда ведет Украину команда Зеленского?".
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия на следующие темы:
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минским соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.
Лукашенко закрывает границы. Что это означает для Украины?
Как бюджет-2021 скажется на жизни рядовых украинцев?
Участие в обсуждении примут:
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батьківщина";
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность".
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно бюджету Украины на 2021, принятому на 2021 год, расходы на Офис президента увеличатся на 354 тыс грн, а на образование уменьшатся.