В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, куда ведет Украину команда Зеленского

Марина Погорилко Общество 17:50, 18.09.2020 Обновлено: 17:56, 18.09.2020

В пятницу, 18 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, последние наиболее обсуждаемые события, произошедшие в Украине, ища ответ на вопрос "Куда ведет Украину команда Зеленского?".

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия на следующие темы:

  • Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минским соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

  • Лукашенко закрывает границы. Что это означает для Украины?

  • Как бюджет-2021 скажется на жизни рядовых украинцев?

Участие в обсуждении примут:

  • Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;

  • Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

  • Сергей Марченко, министр финансов Украины;

  • Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

  • Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

  • Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батьківщина";

  • Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

  • Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа";

  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно бюджету Украины на 2021, принятому на 2021 год, расходы на Офис президента увеличатся на 354 тыс грн, а на образование уменьшатся.

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