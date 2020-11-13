В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, как повлияет на бизнес карантин выходного дня

В пятницу, 13 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят проблемы коронавируса в Украине, в частности вероятность появления вакцины в ближайшее время и влияние нового карантина на бизнес в стране. Кроме того, будет рассмотрена вероятность реализации в Донбассе азербайджанского сценария.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Карантин выходного дня: переживет ли бизнес выходные?

Война за долгожданную вакцину в мире: стоит ли вообще Украине рассчитывать на нее в ближайшее время?

Азербайджанский сценарий в Карабахе: насколько реально его реализовать на Донбассе?

Гости студии:

Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Андрей Садовый, мэр Львова;

Остап Ступка, народный артист Украины;

Сергей Ситников, ресторатор;

Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов Tarantino family;

Роман Романчук, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex;

Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council;

Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Он будет действовать до 30 ноября. Но многие инфекционисты настаивают, что помочь в борьбе с эпидемией COVID-19 сможет только локдаун – введение жесткого карантина.