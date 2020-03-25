В Сумской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, в селе Казацкое заразилась 76-летняя женщина, которая сейчас находится в реанимации.

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"Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – рассказал он.

Женщине было сделано два теста на COVID-19, оба показали положительный результат. Взято еще дополнительные анализа и отправлено в лабораторию в Сумы.

В Сумской области первый случай заболевания коронавирусом

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены более 100 случаев COVID-19. В сети регулярно появляются данные о новых больных. В мире число инфицированных превысило 400 тысяч, из них почти 19 тысяч человек скончались.

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