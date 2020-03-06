В еще одной области Украины ввели карантин из-за коронавируса

В еще одном регионе Украины, Сумской области, отменили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок". Отмечается, что в отделе образования города Сумы предложили не проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.
Исключение сделали только для дошкольников – в садиках все-таки разрешили провести традиционные весенние утренники.
В Сумской области отменили массовые мероприятия из-за коронавируса
Напомним, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом будут отменять массовые мероприятия.
Отметим, по состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире зафиксировано более 97 381 случая заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.
Карта распространения коронавируса:
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения новым коронавируса – заболел человек из Черновцов, который вместе с женой вернулся из поездки в Италию.
Мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается как близкое к среднетяжелому. Жена инфицированного осталась дома на самоизоляции. Пока женщина здорова, медики контролируют состояние в телефонном режиме.
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, как максимально обезопасить себя от болезни.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-2019 на территории страны.
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