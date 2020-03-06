Главная Новости
6 марта • обновлено в 10:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В еще одной области Украины ввели карантин из-за коронавируса

6.8т
Читать материал на украинском

В еще одном регионе Украины, Сумской области, отменили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок". Отмечается, что в отделе образования города Сумы предложили не проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

Исключение сделали только для дошкольников – в садиках все-таки разрешили провести традиционные весенние утренники.

В Сумской области отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Сумской области отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

Напомним, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом будут отменять массовые мероприятия.

Отметим, по состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире зафиксировано более 97 381 случая заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Сумы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Вирус бродит по цеевропе...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги