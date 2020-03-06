В еще одной области Украины ввели карантин из-за коронавируса

В еще одном регионе Украины, Сумской области, отменили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок". Отмечается, что в отделе образования города Сумы предложили не проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

Исключение сделали только для дошкольников – в садиках все-таки разрешили провести традиционные весенние утренники.

В Сумской области отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

Напомним, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом будут отменять массовые мероприятия.

Отметим, по состоянию на утро пятницы, 6 марта, в мире зафиксировано более 97 381 случая заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!