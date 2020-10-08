В Сумах усиливают карантин: пообещали 100%-й масочный режим

В городе Сумы с пятницы, 9 октября, из-за роста заболеваемости коронавирусом (COVID-19) усилят карантин.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Лысенко. Он подчеркнул, что в Сумах вводят 100-процентный масочный режим. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий в городе.

Лысенко подчеркнул, что при выявлении постоянных нарушений – более трех раз – будут закрываться заведения отдыха или питания. Глава города предупредил, что увеличат число групп (30), которые будут проверять работу заведений питания и отдыха всех форм собственности и транспорт.

"Надо наводить порядок на рынке, в транспорте. Нарушители будут отвечать по закону. В частности, будут состоять админпротоколы", – сказал он.

К тому же с понедельника, 12 октября, будут проводиться дезинфекции мест общего пользования в жилых домах, на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые обнаружили больше 5 тысяч больных COVID-19 за сутки.