В Сумах произошел выброс токсического вещества: чем опасно

В ночь на 20 июля около села Анновка на Сумщине произошел выброс токсического вещества одоранта, который добавляют в природный газ для придания ему запаха.

Об этом сообщил заместитель Сумского городского головы Александр Журба на своей странице в Facebook. Он отметил, что одорант является веществом второго класса опасности с характерным запахом, на который жаловались жители города.

"Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания. По возможности закройте окна, увлажняйте воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия – обратитесь за помощью к врачу", – отметил Журба.

Концентрацию опасного вещества в воздухе и причину выброса чиновник не уточнил.

Сообщение о выбросе одоранта Александр Журба в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышенный уровень радиоактивных веществ у границы с Россией.