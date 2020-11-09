В Сумах предприниматели устроили масштабный протест против карантина. Фото и видео

В Сумах 9 ноября представители малого и среднего бизнеса перекрыли одну из центральных улиц, протестуя против введения карантина.

Протестующие собрались у фонтана Садко в центре города, сообщило "Суспільне". Позже они перекрыли улицу Героев Сумщины в районе перекрестка с Харьковской, движение по улице приостановили (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Предприниматели вышли на акцию с плакатами с надписями "Save ЧП", "Требуем сохранить бизнес", "Экономика там, где бизнес", "Хотим работать, а не попрошайничать".

Также в протесте приняли участие те, кто протестует против введения кассовых аппаратов.

Напомним, Сумы и Сумской район находятся в "красной" карантинной зоне, остальные районы и города области – в "оранжевой".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Харькове после масштабных протестов предпринимателей продлили время работы заведений общественного питания.