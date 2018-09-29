В Сумах полиция попала в скандал из-за полуголых девушек: видео 18+

В Сумах возник скандал в соцсетях вокруг видео с полуголыми девушками возле служебной полицейской машины. В начале ролика две героини катаются на скейтборде, потом – позируют возле транспортного средства правоохранителей.

Видео на своей странице в Facebook разместил клипмейкер Евгений Макушев.

"Ещё одна моя работа! Снимали в двух локациях, следующий видос в скором времени смонтируют и "запилю". Работу всей команды оценивать Вам", - написал он.

Видео пользователи в соцсети оценили очень бурно. В центре скандала оказалась именно полицейская машина. Одна часть аудитории ролик хвалила, другая – критиковала.

"Сколько стоит аренда приуса?", "При чем здесь патрульная полиця?", "В чем смысл?", "А кортеж из приусов можно заказать на свадьбу?", "Какой кошмар", - писали люди в комментариях.

Макушев дал комментарий ТСН и объяснил, что идея сделать ролик именно таким – возникла спонтанно.

"Подъехала патрульная машина и спросили, нужна ли нам помощь. Да, говорим, помощь нужна. Полиция с народом. Это мое мнение. Еще и с красивым народом", - рассказал он.

По его словам, полицейских они задерживали недолго.

"Это бесплатная реклама и для полицейских. Посмотрите в Youtube много роликов, в США также фотографируются", - добавил он.

В то же время юристы объяснили, что если и делать видео с таким участием полиции – то вне служебного времени. В противном случае – это вредит службе и подрывает авторитет полиции.

В полиции ролик комментировать не стали, но заверили, что ведут служебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети возник скандал из-за рекламы элитного белья с участием полуобнаженных 12-летних девочек.