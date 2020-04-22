В Сумах отказались принимать пациента с температурой: женщина умерла

В Сумах скончалась женщина, которую с температурой отказались принимать в нескольких больницах.

Бригада скорой помощи провозила ее по нескольким медучреждениям, сообщается на странице полиции Сумской области в Facebook.

Отмечается, что 79-летнюю женщину доставили в приемное отделение Сумской областной клинической больницы 20 апреля.

"Несмотря на все попытки бригады медиков "скорой" оказать помощь больной, ее состояние не улучшилось, а попытки передать немощную женщину на лечение в несколько больничных заведений областного центра оказались безуспешными – человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели", – отметили в полиции.

Женщину взяли в приемном отделении областной больницы только после того, как фельдшер "скорой" позвонила в полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

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