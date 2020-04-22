Главная Новости
22 апреля • обновлено в 22:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Сумах отказались принимать пациента с температурой: женщина умерла

2.3т
Читать материал на украинском

В Сумах скончалась женщина, которую с температурой отказались принимать в нескольких больницах.

Бригада скорой помощи провозила ее по нескольким медучреждениям, сообщается на странице полиции Сумской области в Facebook.

В Сумах отказались принимать пациента с температурой: женщина умерла

Отмечается, что 79-летнюю женщину доставили в приемное отделение Сумской областной клинической больницы 20 апреля.

"Несмотря на все попытки бригады медиков "скорой" оказать помощь больной, ее состояние не улучшилось, а попытки передать немощную женщину на лечение в несколько больничных заведений областного центра оказались безуспешными – человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели", – отметили в полиции.

Женщину взяли в приемном отделении областной больницы только после того, как фельдшер "скорой" позвонила в полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области врачи, испугавшись коронавируса, убегали от украинца, который вернулся из Великобритании.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Сумы
Тег
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трушковский Юрий
Трушковский Юрий
Вот оно настоящее лицо украинских врачей. Героями их может считать только д-еб
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Глaвный иммунoлог стрaны объ¤снил кaк уcилить иммунитет зa мec¤ц, чтo бы нe забoлеть кopoнaвирусoм lifesaveua.ga
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Коржункова Татьяна, Наверняка в интернете купить чудо-препарат по безумной цене.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
тут в мирные времена без денежного сопровождения,по скорой ,каталка в коридоре и капельница с физраствором,была вершиной здравоохранения.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pegasman Partagas, Прежде чем поднимать вопрос о повышении зарплат медработникам надо сразу определиться как их заставить работать - без взяток они всеравно ничего делать не будут при любой зарплате
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги