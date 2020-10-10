В субботу в Украину частично вернутся дожди: где именно ждать осадков

Юрий Сергиенко Общество 07:41, 10.10.2020 Обновлено: 09:24, 10.10.2020

Погода в Украине в субботу, 10 октября, в целом ожидается без осадков, за исключением нескольких областей.

Ночью и утром Укргидрометцентр прогнозирует туман в западных областях.

Небольшие дожди пойдут на западе, местами на юге.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 13 тепла, на побережье морей до +17.

Днем в Украине +14+20, теплее всего на юге – до 23 градусов.

В Киеве 10 октября погода будет ясной, ночью +11+13, днем 17-19 тепла.

Также в пятницу сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесщины.

Прогноз погоды на субботу.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине следующей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.

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