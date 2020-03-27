В пятницу, 27 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" лидеры парламентских фракций устроят острую дискуссию по ситуации с коронавирусом и падением экономики в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется эксклюзивное обсуждение на актуальных на сегодня вопросов:

Хватит ли в стране тестов на коронавирус?

Какие существуют подходы к борьбе с коронавирусом в разных странах?

Как в Украине и в мире планируют поддерживать своих граждан, предприятия и врачей?

Участие в обсуждении примут:

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Святослав Вакарчук, лидер партии "ГОЛОС";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

Дмитрий Наталуха, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

Алексей Каспрук, мэр Черновцов;

Игорь Кузин, и. о. генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины";

Александр Коляда, биолог-генетик, вирусолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам из-за экономических последствий карантина в Украине. Он озвучил план спасения.

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