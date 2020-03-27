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27 марта • обновлено в 18:38
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В студии "Свободы слова Савика Шустера" устроят острую дискуссию лидеры фракций

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В пятницу, 27 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" лидеры парламентских фракций устроят острую дискуссию по ситуации с коронавирусом и падением экономики в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется эксклюзивное обсуждение на актуальных на сегодня вопросов:

Коронавирус и экономика: в студии "Свободы слова Савика Шустера" устроят острую дискуссию

  • Хватит ли в стране тестов на коронавирус?

  • Какие существуют подходы к борьбе с коронавирусом в разных странах?

  • Как в Украине и в мире планируют поддерживать своих граждан, предприятия и врачей?

Участие в обсуждении примут:

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

  • Святослав Вакарчук, лидер партии "ГОЛОС";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";

  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность";

  • Дмитрий Наталуха, народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

  • Алексей Каспрук, мэр Черновцов;

  • Игорь Кузин, и. о. генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины";

  • Александр Коляда, биолог-генетик, вирусолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам из-за экономических последствий карантина в Украине. Он озвучил план спасения.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Савик Шустер
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