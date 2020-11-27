В студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят госбюджет, локдаун и поражение сборной Украины
В пятницу, 27 ноября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят государственный бюджет Украины на 2021 год, локдаун из-за эпидемии коронавируса и техническое поражение сборной нашей страны по футболу.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Техническое поражение сборной Украины: почему УЕФА принял несправедливое решение?
Государственный бюджет: где найти деньги до конца года?
Локдаун: спасут ли выплаты по 8 тысяч гривен украинских предпринимателей?
Как стране начать зарабатывать?
Гости студии:
Андрей Шевченко, главный тренер Национальной сборной Украины по футболу;
Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019);
Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;
Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
Олег Тягнибок, лидер партии "Свобода"
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС"; первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Илья Кива, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Геннадий Корбан, председатель Общественного Совета при городском совете Днепра.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины сообщили, что решение о возможности полного локдауна в Украине будет принято после третьей недели карантина выходного дня. В вопросе возможного локдауна советуются с местными властями.