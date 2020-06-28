В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины. Видео

В воскресенье, 28 июня, ко Дню Конституции Украины неподалеку линии разграничения в воздух запустили 15-ти метровый флаг в сторону оккупированного Донецка.

Об этом написала пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook. Подобные мероприятия уже проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Дню Государственного Флага Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ко Дню Конституции Украины неподалеку линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества выпустили 15-ти метровый флаг в сторону оккупированного Донецка", – говорится в посте.

Волонтер из псевдо "Оскар" отметил, что таким образом они хотели напомнить жителям временно оккупированных территорий, что Украина вернет свои территории и снова станет целостной.

"Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", – подчеркнул он.

Отмечается, что уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, записав видеообращение на пляже.