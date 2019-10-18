В стиле "11 сентября": во Франции предотвратили масштабный теракт

Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт, аналогичный тому, который совершили с башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер в комментарии местной радиостанции France Info. Инцидент произошел еще в прошлом месяце: "вдохновившись 11 сентября", мужчина планировал угнать самолет, но был арестован.

Со своей стороны источники в полиции отметили, что террористом оказался 30-летний француз, проживающий в столичном департаменте О-де-Сен. Правоохранители в течение последних трех-четырех месяцев следили за деятельностью злоумышленника в социальных сетях. Там он искал себе сообщников.

Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года eadaily.com

По словам министра, этот арест стал 60-м предотвращенным террористических актов во Франции, начиная с 2013 года.

Как известно, 11 сентября 2001-го года 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два из них террористы направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, после чего так называемые башни-близнецы рухнули, унося жизни людей. Еще один, управляемый смертниками, влетел в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в Пенсильвании.

В результате трагедии погибли около 3000 граждан, большинство из них — при падении башен.

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