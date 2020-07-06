В Станице Луганской пьяный мужчина уничтожил знак "Украина". Фото

Юрий Сергиенко Общество 01:40, 7.07.2020

В Станице Луганской 6 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разрушил знак "Украина".

Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай. Она уточнила, что нарушитель задержан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

В Станице Луганской уничтожили знак "Украина"
Facebook Татьяны Погукай

Инцидент произошел около 21:00 возле автодороги с круговым движением.

"6 июля в 21:00 в дежурную часть Станично-Луганского отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо разрушило знак "Украина", который находиться возле автодороги с круговым движением", – уточнила Погукай.

Оперативники быстро установили личность нарушителя. Им оказался 52-летний местный житель, который ранее был судим. Свои действия мужчина пояснил состоянием алкогольного опьянения.

В Станице Луганской уничтожили знак "Украина"
Facebook Татьяны Погукай

Открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Facebook Татьяны Погукай

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля появился новый вид правонарушения – уголовный проступок. К нему теперь относится и хулиганство.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

Есть одна черта, которая отличает россиян от украинцев

Зеленский знал об угрозе COVID-19 еще в январе: Данилов рассказал, как работала разведка

Пять лучших речных пляжей для летнего отдыха в Украине

Отели Крыма установилы ценовой рекорд: отдых стоит дороже, чем в Турции