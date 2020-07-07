В Станице Луганской пьяный мужчина уничтожил знак "Украина". Фото

В Станице Луганской 6 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разрушил знак "Украина".

Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай. Она уточнила, что нарушитель задержан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

В Станице Луганской уничтожили знак "Украина" Facebook Татьяны Погукай

Инцидент произошел около 21:00 возле автодороги с круговым движением.

"6 июля в 21:00 в дежурную часть Станично-Луганского отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо разрушило знак "Украина", который находиться возле автодороги с круговым движением", – уточнила Погукай.

Оперативники быстро установили личность нарушителя. Им оказался 52-летний местный житель, который ранее был судим. Свои действия мужчина пояснил состоянием алкогольного опьянения.

В Станице Луганской уничтожили знак "Украина" Facebook Татьяны Погукай

Открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Facebook Татьяны Погукай

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля появился новый вид правонарушения – уголовный проступок. К нему теперь относится и хулиганство.