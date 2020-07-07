В Станице Луганской пьяный мужчина уничтожил знак "Украина". Фото
В Станице Луганской уничтожили знак "Украина".
В Станице Луганской 6 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разрушил знак "Украина".
Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай. Она уточнила, что нарушитель задержан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
В Станице Луганской уничтожили знак "Украина" Facebook Татьяны Погукай
Инцидент произошел около 21:00 возле автодороги с круговым движением.
"6 июля в 21:00 в дежурную часть Станично-Луганского отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо разрушило знак "Украина", который находиться возле автодороги с круговым движением", – уточнила Погукай.
Оперативники быстро установили личность нарушителя. Им оказался 52-летний местный житель, который ранее был судим. Свои действия мужчина пояснил состоянием алкогольного опьянения.
В Станице Луганской уничтожили знак "Украина" Facebook Татьяны Погукай
Открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Facebook Татьяны Погукай
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля появился новый вид правонарушения – уголовный проступок. К нему теперь относится и хулиганство.