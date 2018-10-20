Так, друзья, сегодня будет давно обещанный обзор советских презервативов — в постах я уже упоминал, что они были вещью весьма низкокачественной, а также и дефицитной, но некоторые читатели с этим не согласились. Чтобы проверить это, я достал два вида тех самых советских презервативов — первую модель 1973 года выпуска я купил на аукционе, а вторую, конца восьмидесятых годов, мне прислали читательницы, пишет популярній белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

К презервативам, как и в целом к сексу, в СССР было очень неоднозначное отношение, и всё это привело к печальным последствиям в современности — об этом я подробно расскажу в послесловии к своему обзору. И это очень важная тема, так как современный уровень заболеваемости ВИЧ в России (третий в мире) — есть ни что иное, как следовая реакция этой советской системы.

Итак, в сегодняшнем посте — обзор советских презервативов и важное послесловие.

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Откуда взялось "изделие номер два"?

Презервативы в СССР массово начали производиться примерно в 1930-е годы — вслед за пропагандируемой "сексуальной свободой" 1920-х годов в стране начался рост венерических заболеваний, и власти начали задумываться над тем, как бы предотвратить их распространение. В тридцатые годы советские презервативы выпускались на заводе "Красный резинщик", который сейчас находится в Киеве и называется ОАО "Киеврезина", а позже стали производиться на Баковском резиновом заводе, что был открыт в 1936 году.

Впрочем, появление советских презервативов на рост венерических заболеваний в целом не повлияло никак — абсолютным большинством малообразованного населения презервативы воспринимались как непонятная и ненужная диковинка, и использовались лишь в редких случаях. Кроме того — все советские годы презервативы были весьма дефицитным продуктом, да и их "тактико-технические характеристики" оставляли желать лучшего.

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Откуда же, собственно, пошло название "изделие номер два"? Одна из весрий гласит, что якобы по некому классификатору изделием номер один был противогаз, изделием номер два — презерватив, изделием номер три — ластик, а изделием номер четыре — галоши. Однако это не более чем городская легенда, всё гораздо проще — в первое время презервативы выпускались в трёх размерах. Номер один — был слишком мелкий, и брать его считалось "некомильфо". Номер два — был средним и, соответственно, самым ходовым. Номер три был гигантским — и по этой причине также залёживался на прилавках.

В общем, в итоге в продаже остался только второй размер (остальные никто не брал), а надпись "Изделие резиновое. Номер два" начали читать как одно предложение, отчего и родилась легенда о неком "классификаторе".

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"Изделие номер два" 1973 года выпуска.

А теперь давайте посмотрим, что представляло из себя то самое "изделие номер два", которое выпускалось на том самом Баковском заводе и с которым были знакомы многие советские граждане. Модель в моём обзоре — выпущена в августе 1973 года и представляет собой сдвоенную пачку презервативов, каждый из которых стоил две копейки. Презервативы продавались именно в такой двойной упаковке, стоившей четые копейки — советскому мужчине давали две попытки.

Открываем пачку. За 45 лет презерватив ожидаемо высох — чему, кстати, в немалой степени способствовала бумажная упаковка. Даже во время срока годности "изделия номер два" презервативы нередко теряли свои защитные свойства — из-за того, что бумажная упаковка надрывалась (например, в кармане верхней одежды), внутрь попадал воздух, и презерватив терял свои защитные свойства.

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На одном из форумов я как-то читал душещипательную историю о том, как во время скандала в одной из семей отец признался сыну, что он у него — плод вот такого не вовремя порвавшегося презерватива. В комментах была Драма)

Несмотря на хрупкость 45-летней резины, ближе к основанию осталось кое-что, что сохранило первоначальные пластические свойства и позволяет оценить реальные качества советского презерватива. По сравнению с современными изделиями — резина советского презерватива была очень толстой. Согласно столь любимого фанатами СССР советского ГОСТа, толщина стенок советского презерватива должна была быть не менее 0,09 миллиметра, тогда как современные презервативы имеют толщину не более 0,05 миллиметров.

То есть, советские презервативы были в два раза толще современных. "В рабочем состоянии" остатки советского презерватива 1973 года выглядят вот так — думаю, невооруженным глазом заметно, что резина очень толстая, "бронебойная".

Если сравнивать советский презик с современными резиновыми изделиями — то по своим свойствам он больше всего напоминает напальчники или медицинские перчатки — резина лишь немногим тоньше и примерно так же тянется. Кстати, продавался советский презерватив в обсыпке тальком. Думаю, не в последнюю очередь такие низкие эксплутационные качества советского презерватива послужили тому, что он был непопулярным — исользование такой штуки должно было доставить немало страданий в процессе секса и мужчинам, и женщинам.

Кстати, я ещё встречал историю о том, что в шестидесятые-семидесятые годы где-то в глубинке РСФСР подобные презервативы использовались многоразово — для чего стирались и сушились на прищепках, но я не хочу думать, что всё было настолько плохо, и отнесу эту историю к разряду городских легенд.

Советский презерватив конца восьмидесятых.

Давайте ещё взглянем на советский презерватив производства восьмидесятых годов. Точной даты выпуска на пачке нет — указано лишь, что презерватив годен до 1990 года. С учетом того, что срок годности презервативов обычно составляет 3-5 лет — то эта модель была выпущена не позже 1985 и не раньше 1988 года, как раз во времена Перестройки.

Здесь уже заметно, что сексуальная революция постепенно стала приходить в СССР — во-первых, презервативы стали продаваться не скромными упаковками по две штуки, а вот такими бумажными "патронташами" по десятку изделий в каждом. Не знаю, можно ли было покупать презервативы поштучно, либо только "патронташ" целиком — мне досталась его часть из трех штук.

Открываем упаковку — презерватив сохранился намного лучше. Разумеется, он на 15 лет моложе "изделия номер два" 1973 года, но такому сохрану способствовало ещё и то, что бумажная упаковка изнутри покрыта слоем целлофана — что создавало герметичность и препятствовало доступу воздуха. На упаковке написано "проверено электроникой", а ещё указано, что презервативы обработаны латексом — на шестидесятом году советской власти до производителей наконец-то дошло, что высушивающий всё на свете тальк — не лучший аккомпанемент для секса.

Сам презерватив представляет собой вот такое вытянутое колечко, которое кстати заметно больше "изделия номер два" из предыдущего раздела — то ли дело в том, что более старые презервативы больше усохли, то ли советский "размер номер два" был настолько мелким — уж не знаю.

Оценить габариты позднесоветского "изделия номер два" можно по вот этому снимку. Старые презервативы 1973 года на вид были поменьше.

Ещё существовала легенда о так сказать "двойном назначении" советских презервативов — якобы во время войны они вполне могут использоваться как кровеостанавливающий жгут либо ведро для переноски 2-5 литров воды. Я решил проверить последнее утверждение и начал наполнять презерватив водой из-под крана — он лопнул после попадания внутрь примерно 500 миллилитров воды. Было ли так задумано изначально, или прсто советский презерватив утратил за 30 лет свои свойства — решайте сами)

Послесловие.

Надо сказать, что к презервативам в СССР было очень неоднозначное отношение — практически никогда презервативы не покупали сами женщины (считалось, что так делают только "гулящие"), да и вообще тема секса была табуированной — считалось, что в СССР секса нет, для молодежи не было никакого просвещения по этой теме, а в ханжеских советских фильмах никогда не показывали постельных сцен, не было даже никаких намёков на них. В кино пара сперва расхаживала между берёзками, читая стихи молодых таджикских поэтов о Коммунизме, а потом сразу выходила из роддома, держа в руках сверток с бодрым и улыбчивым трёхмесячным малышом.

При всём при этом действительность весьма отличалась от телевизионной, и уровень ЗППП в СССР был весьма высоким — очереди в кожвендиспансеры были огромными. При этом проблему никто не поднимал, в школах не было никакого полового воспитания (не было даже самых азов), это всё считалось "запретной темой" и было отдано на самотёк.

Лично я считаю, что не в последнюю очередь именно поэтому в современной России один их самых высоких на планете (третий, если быть точным) уровень заболевания населения ВИЧ. Доходит даже до распространения "ВИЧ-диссидентства" — это когда люди считают, что никакого ВИЧ не существует. Африканские племена верят, что ВИЧ — это всё выдумки и наветы колдунов из соседнего племени, а в России многие верят, что ВИЧ — это всё выдумки и наветы Госдепа из-за океана. И в первом, и во втором случае это оборачивается страшной эпидемией...

Всё это — следовая реакция 70 лет совка, в котором темы секса были табуированными, презервативы были низкокачественными, а покупка женщиной средств предохранения считалось чем-то "зазорным". Но по современному телевидению об этом не рассказывают — говорят лишь о том, мы живём в лучшей мире стране, никакого ВИЧ не существует, и все вместе мы движемся к светлому будущему...

Такие дела.

А вы помните советские презервативы? Пользовались ими в те времена?

Напишите в комментариях, интересно