В СССР отказывались от рукопожатий из-за вируса: знаковое фото

В советское время среди населения настоятельно внедрялись правила с призывом к гражданам отказаться от рукопожатий при приветствии, чтобы не заразиться какой-либо инфекцией.

Еще до недавнего времени это казалось нам довольно экзотичным и даже смешным. Однако в связи с распространением в мире пандемиии коронавируса, стало как никогда актуальным.

"В 1920-х годах в СССР велась кампания против рукопожатий, направленная на борьбу с инфекционными заболеваниями", – пишет Telegram-канал OldTashkent.

В СССР призывали не здороваться, чтобы не заразиться вирусом

Так, известно, что в первые годы советской власти был создан "Союз упрощения приветствий", члены которого просили прекратить рукопожатия.

Тогда были выпущены не только агитационные плакаты, но и значки с подобными призывами, в частности – "Долой рукопожатие!".

Значок "Долой рукопожатие" t.me/oldtashkent_1

Дело в том, что в начале века по всему миру распространился опасный вирус испанки. А вот санитарно-бытовые условия того времени оставляли желать лучшего.

Поэтому таким образом "Союз упрощения приветствий" проводил профилактическую работу среди населения СССР. Члены сообщества призывали людей соблюдать элементарную гигиену.

Значок "Долой рукопожатие" forumuuu.com

Отметим, что в кругах коллекционеров антикварные вещи, сохранившиеся со времен СССР, очень ценятся. В частности, за значок "Долой рукопожатие", выполненный из бронзы и покрыт эмалью, в сети просят не много не мало $100.

Значок "Долой рукопожатие"

Как сообщал OBOZREVATEL, риск заражения коронавирусом COVID-19 и другими вирусными заболеваниями существенно ниже, если пользоваться не рукопожатием, а определенными жестами приветствия.

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