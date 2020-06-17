В СССР "охотились" за сладостями из Запада: всплыло фото гигантской очереди

В сети напомнили, как в последний год существования СССР люди выстраивались в огромные очереди для того, чтобы купить только появившиеся тогда на прилавках советских магазинов шоколадные батончики из Запада.

Снимок газетной заметки под заголовком "Сладкая жизнь", датированной 4 января 1991 года, опубликовал в своем Telegram-канале белорусский блогер Максим Мирович.

"Утром у магазина "Хлеб" в Москве началась распродажа всемирно известного шоколада не менее известной корпорации "Марс", решившей за рубли познакомить со своей продукцией советских граждан", – говорятся в заметке.

Ее автор отмечает, что за "диковинными" западными шоколадными батончиками тут же выстроилась гигантская очередь, которая "начала приобретать угрожающие масштабы". Поэтому продукцию стали отпускать на несколько часов раньше, а для охраны правопорядка даже вызвали советскую милицию, которая, по словам корреспондента, "контролировала ситуацию".

Очереди за "сладкой жизнью" в СССР/Telegram-канал Максима Мировича

Отметим, что соответствующая информация о начале продаж шоколадок "Марс" в СССР была опубликована в издании "Известия" (№5, 1991 г.).

"1991 год, советские граждане выстроились в гигантскую очередь за шоколадками "марс", "сникерс" и "баунти" – дарами того самого "Загнивающего Запада", которым все годы совка их пугали", – прокомментировал блогер.

Скриншот/Telegram-канал Максима Мировича

Как сообщал OBOZREVATEL, в послевоенном СССР в 1947 году СМИ публиковали пропагандистские фото с магазинами, прилавки которых были завалены едой – в то время как в республиках был голод. В сети показали один из таких снимков.