"Отстреляли пол-Киева": украинская писательница рассказала об ужасах СССР

В Советском Союзе постоянно происходили притеснения украинского языка, которые сопровождалось даже расстрелами украиноязычных людей, отсутствием украинских школ и высмеиванием.

"В СССР "не притеснялся украинский язык", просто в 30-х годах 30 тысяч украинских актеров, писателей, ученых, врачей, учителей, которые разговаривали на украинском языке, которые творили украинскую культуру, их просто расстреляли", – рассказала в комментарии "Обозревателю" украинская писательница Лариса Ницой.

Далее писательница вспомнила штурм Киева Красной армией под руководством Михаила Муравьева.

"В СССР "не притеснялся украинский язык", просто в 1918 году, когда Маравьев с Красной армией ворвались в Киев, то убивали всех, кто шел на встречу разговаривая на украинском языке и кто ходил в вышиванке. А тогда Киев все разговаривал на украинском языке и был в вышиванках. За три дня было отстреляно пол-Киева. С тех пор Киев стал говорить всегда "по-русски", как любят сейчас говорить ставшие русскоязычными", – говорит она.

Также Ницой напомнила, что в ее родной Кропивницкой области (ранее Кировоградская, – Ред.) была одна украиноязычная школа на весь областной центр, и та считалась для каких-то отсталых детей.

"В СССР "не притеснялся украинский язык", но учителям, которые преподавали украинский язык, платили на 20% меньше зарплаты, чем тем учителям, которые преподавали русский язык и получали за это надбавку", – рассказала писательница.

А под конец добавила: "В СССР "не притеснялся украинский язык", он просто высмеивалась и считалась языком быдла".

Также Ницой прокомментировала притеснения русского языка в современной Украине.

"Сегодня в Украине "ущемляется русский язык", и поэтому на всех раскладках мы видим 98% русскоязычных журналов и газет. И только 2% на украинском языке. Сейчас в Украине "ущемляется русский язык", и поэтому все телеканалы у нас транслируются на русском языке. И только немножко добавляется украинского. Сегодня у нас сплошные "притеснения русского языка" на улицах, у нас люди вовсе не говорят по-русски", – говорит она.

По ее словам, разговоры о притеснениях русскоязычных – это сплошной бред, потому что "мы пытаемся возродить украинский язык, а русскоязычные его при этом не хотят возрождать, а потому визжат, что их ущемляют".

"Возможно кого-то русскоязычного не взяли на работу? Возможно кому-то русскоязычному запретили учиться в школе или ВУЗе? Как их притесняют? Это они выступают против украинского языка, но прикрываются, вот как я выше исказила информацию, так прикрываются перекрутив на 180 градусов. Нет у нас никаких притеснений русскоязычных, но у нас есть возрождение украинского , – пояснила она.

Как ранее сообщал "Обозреватель", журналист и волонтер Тим Златкиной и бывший участник АТО Максим Колесников устроили дискуссию в социальной сети Facebook за языкового вопроса. Перепалка началась с заявления демобилизованного воина о том, что в Советском Союзе украинский язык якобы не ущемляли .