В СССР был один телевизор на деревню? Архивное фото рассорило пользователей сети

Алина Мельник Общество 03:12, 8.06.2020

В сети всплыло архивное фото жизни в СССР, запечатлевшее, как жители деревни сошлись коллективно посмотреть телевизор.

Снимок опубликовал в Twitter блогер Максим Мирович. "Единственный телевизор в деревне. Ух, сейчас им там расскажут про тлен и безысходность западной жизни", – написал он под фото.

Просмотр телевизора в деревне в СССР
twitter.com/maxim_nm

Пользователи по-разному отреагировали на публикацию: некоторые принялись иронизировать на тему советского быта, а некоторые заявили, что на фото запечатлены не деревенские жители, а студенческий стройотряд.

"Помню, отец рассказывал, что ходили на завод телевизор смотреть, а космос уже был покорен", "Куртки питерские, а на них задних ремешков в оборочку, как на фото автора, отродясь не бывало", "Футбол смотрят, ничего особенного", "Начиная с 1970 годов проблем с ТВ в деревнях не было, почти в каждой хате были телевизоры", – утверждают пользователи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядел завтрак в СССР: показательный кадр.

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