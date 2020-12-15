В США в начале 1920-х от рака начали массово умирать "радиевые девушки": кто они и как их обманули

В 1920 годах в США сотни молодых женщин устраивались на радиевые фабрики, чтобы раскрашивать люминесцентной краской циферблаты часов для военных. Руководство говорило, что светящееся вещество не только безвредное, но и лечебное. Девушки облизывали кончики кистей для восстановления формы, иногда ради забавы красили себе ногти и зубы – и получали опасную дозу радиации.

Вскоре у них начали появляться различные побочные эффекты, а многие в результате умерли, в том числе и от рака. Пять менее пострадавших, но наиболее отважных подали иск на компанию и выиграли дело, фактически сохранив еще множество жизней. OBOZREVATEL решил рассказать подробнее о забытой трагической истории "радиевых девушек".

В 1898 году французские ученые Пьер и Мария Кюри открыли радий (символ Ra, атомный номер 88). Это принесло им Нобелевские премии и сделало Марию Складовскую-Кюри первой женщиной, получившей такую высокую награду. В то время об этом химическом элементе было известно немного, кроме того, что он источал слабое свечение. Кюри страдала от болезни крови, а ее смерть произошла вследствие хронического отравления радием, так как в то время опасность облучения еще не была осознана.

Вскоре ученые, которые существовали на жалование от радиевых компаний, начали публиковать исследования, рекламирующие целебные свойства химического вещества. Это привело к тому, что радий был включен во многие потребительские товары: зубную пасту, косметические средства, питьевую воду. Реклама обещала, что продукция с "чудо-элементом" принесет "сияющее" здоровье и силу, в газетах буквально писали, что его использование "добавит годы жизни!".

В начале 1920-х годов американская компания United States Radium Corporation (USRC) в городе Ориндж штата Нью-Джерси начала производство люминесцентной краски на основе радия Undark. Одним из вариантов ее применения стали циферблаты часов. Сперва светящиеся аксессуары были не более чем диковинкой, но потом вмешались военные. С вступлением США в Первую мировую войну в 1917 году полезность такой краски заприметила оборонная промышленность.

Правительство разместило тысячи заказов на светящиеся часы и приборные панели. Это побудило радиевые компании расширить свою деятельность и нанять сотни рабочих, в основном девушек, чьи маленькие ручки и аккуратность лучше подходили для тщательной работы по покраске крошечных деталей циферблатов.

Производили часы Undark на трех заводах: помимо USRC, в Оттаве штата Иллинойс и Уотербери, Коннектикут. Тогда для женщин в США существовало не так много вариантов заработка. И для многих это была работа мечты: они помогали солдатам на фронте, зарплата была по тем временам феноменальной, а сама занятость "не бей лежачего".

Девушки, получавшие по полтора цента за циферблат, с учетом окраски около 250 штук в день, не подозревали о том, что имеют дело со смертельно опасным материалом. Более того, поскольку после нескольких мазков кисточка из верблюжьей шерсти застывала в густой серебристой краске, работниц просили восстанавливать форму кисточки путем облизывания ее губами и языком.

Свечение радия было частью "очарования" этой работой. Мастера по рисованию вскоре стали известны как "девушки-призраки", потому что к тому времени, когда заканчивалась смена, они сами светились в темноте. Довольно жутко, если знать конец этой истории, но тогда им совершенно не было страшно. Девушки максимально использовали этот эффект: шутки ради, они красили себе зубы, ногти и губы, а порой на завод надевали свои самые лучшие платья, чтобы "просочиться" люминесцентной краской и вечером буквально сиять на танцах.

Разумеется, что опасность, которую таит в себе радиация, не была тайной в то время для компании. Ее руководство, рабочие лабораторий и ученые использовали свинцовые защитные экраны и щипцы при соприкосновении с радиоактивными материалами. Изобретатель краски Undark, доктор Забин А. фон Зохоки, при посещении фабрики увидевший, что девушки подносят кисть к губам и сделал им замечание, что это может быть опасно. Когда позднее работницы спрашивали менеджера о предупреждении, тот отмахнулся и сказал, что ученый имел в виду что-то другое.

Потребовалось несколько лет, прежде чем женщины поняли, что предупреждение изобретателя не пустые слова. Сначала они начали испытывать анемию и усталость, но потом им становилось все хуже. Многие страдали от кровоточащих десен и болей в челюстях, у них выпадали зубы. Среди работниц фабрики участились случаи выкидышей и рождения мертвых детей. Кости становились настолько хрупкими, что женщины не могли ходить, опасаясь переломов. Процент заболеваемости раком среди работниц взлетел до небес. Рентгеновские снимки больных показали, что их челюсти были испещрены отверстиями и напоминали пористую губку. Позднее этот эффект получит название "радиевая челюсть".

Первой жертвой на заводе United States Radium Corporation стала 24-летняя работница Молли Маджиа. Сначала у нее начались болеть зубы, а затем они стали выпадать. Когда она пришла к дантисту для удаления зуба, врач с легкостью вытащил его вместе с фрагментом челюсти. Язвы в местах удаленных зубов не заживали, а воспалялись, кровоточили и заполнялись гноем. Из-за болей в конечностях девушка также не могла ходить. Молли скончалась 12 сентября 1922 года.

Женщины отчаянно искали причины своих быстро прогрессирующих болезней, но врачи ставили им диагнозы, начиная от артрита, заканчивая туберкулезом. Несчастные работницы не знали, что услуги практически всех местных медиков щедро оплачивались менеджерами USRC. Поэтому, когда среди работниц участились летальные случаи, врачи сделали публичное заключение, что все они скончались от последствий сифилиса. Это не только создавало для компании удобную легенду прикрытия, но и очерняло репутацию женщин.

В 1924 году руководство компании наняло профессора физиологии из Гарварда доктора Сесила Дринкера, чтобы он изучил условия труда на заводе в Нью-Джерси. После тщательного анализа тот пришел к выводу, что производственные цеха предприятия имеют следы тяжелейшего загрязнения. Каждый работник, занятый покраской циферблатов, подвергался радиоактивному заражению. Дринкер изложил свои выводы в подробном отчете, но руководство компании не только проигнорировало рекомендации ученого, но и запретило ему публиковать работу. В Департаменте труда штата Нью-Джерси выяснилось, что переданный компанией отчет был полностью переписан и содержал положительные результаты исследований. В нем говорилось, что каждая девушка, занятая на производстве, "находится в отличном состоянии".

Лишь позже ученые доказали, что "употребление" радия чрезвычайно опасно для организма. Химические свойства этого вещества аналогичны со свойствами кальция. Поскольку человеческое тело использует последний для укрепления костной ткани, оно может усваивать радий и эксплуатировать его вместо кальция. По этой причине ключевыми последствиями поглощения радия являются онкологические заболевания костной ткани или ее некроз. Скорость развития симптомов зависит от дозы, а также продолжительности времени, в течение которого человек подвергается воздействию радиации.

Корпоративный беспредел пошатнулся в середине 1925 года, когда пять работниц фабрики в Нью-Джерси подали в суд на United States Radium Corporation, обвинив ее в сокрытии правды об условиях работы и причинении вреда здоровью. Пострадавшие Грейс Фрайер, Эдна Хассман, Кэтрин Шауб, Кинта Макдональд и Альбина Ларис (две сестры умершей Молли Маджиа) потребовали возмещения стоимости лечения и компенсаций.

Правда, в течение двух лет они не могли найти адвоката, который согласился бы отстаивать их интересы в суде. Ситуация осложнялась тем, что у них не было денег, так как львиную долю сбережений приходилось тратить на лечение тяжелейших заболеваний. Кроме того, когда юристы слышали, что ответчиком выступает крупная корпорация, еще и военный подрядчик, энтузиазм быстро улетучивался. Существовали и юридические тонкости. В деле было множество разных симптомов и заболеваний, поддельных диагнозов и фальшивых отчетов, проплаченных корпорацией, и все это требовало значительной экспертной оценки специалистов.

Но нашелся один смелый адвокат – Рэймонд Берри. В это же самое время практика применения радия в США была подвергнута критике и разоблачена врачом Харрисоном Мартландом, входившим в Национальную лигу потребителей. Медик обследовал нескольких "радиевых девушек", в том числе провел вскрытие умерших, отметив, что их тела светились в гробах. Также сделал заключение, что женщины умерли в результате "радиевой болезни" (понятие "лучевая болезнь" в то время еще не применялось).

Судебный процесс широко освещался прессой. Собственно, благодаря журналистам пять участниц этого разбирательства, а за ними и все работницы на производстве светящихся часов получили прозвище "радиевые девушки".

Предварительные слушания длились до ноября 1928 года, и вдруг стало известно, что умер Забин А. фон Зохоки от радиоактивного отравления радием. Его смерть прорвала противостояние с USRC и компания сдала позиции. Хотя дело не дошло до суда с присяжными: стороны пошли друг другу навстречу и было составлено "мирное соглашение". Каждая из пяти пострадавших получила $10 тысяч компенсации (около $150 тысяч по современному курсу), ежегодную пенсию в 600 долларов (примерно $10 тысяч) и оплату всех медицинских счетов.

Примеру коллег из Нью-Джерси последовали работницы завода компании в Иллинойсе. Правда, они получили свои компенсации позже, в 1938 году.

Победа "радиевых девушек" и выплаченные им компенсации создали юридический прецедент в США: оказалось, что отдельный работник может засудить корпорацию за причинение вреда здоровью и получить за это деньги. Кроме того, процесс "радиевых девушек" подтолкнул власти к принятию ряда законов, защищающих работника от бесчинства работодателя.

Работницы завода из Нью-Джерси добровольно позволили ученым изучить их в последние дни жизни, чтобы мир мог больше узнать о последствиях воздействия радиации на организм человека. Результаты этих исследований позволили разработать протоколы по обеспечению безопасных условий труда. При этом они были использованы и при разработке и производстве ядерного оружия.

Что же касается United States Radium Corporation, то компания обанкротилась в 1940-х годах. Здание завода в Нью-Джерси было снесено в 1968-м, а обследование земли в 1979 году показало, что она все еще носила следы радиационного заражения.

Производство светящиеся часов продолжалось до 1960-х. Но тогда уже красильщицы радиевых циферблатов работали в защитной форме и им запрещалось трогать краску руками, губами или вдыхать ее пары.

Стоит отметить, что о невероятной истории женщин, которые боролись за справедливость и "изменили мир", в 2019 году была переведена на русский язык и опубликована книга "Радиевые девушки" американской журналистки Кейт Мур.

"Я беспокоюсь о приоритете прибыли над людьми. Пока этот коммерческий инстинкт сохраняется, история, подобная той, что произошла с "радиевыми девушками" все еще может повториться", – подчеркнула автор.

Кроме этого, в 2018 году американцы сняли фильм с таким же названием. Он тоже рассказывает о судьбе женщин, рисовавших на часах цифры смертельно опасной радиевой краской. К тому времени показ кинокартины был недоступен, позднее было анонсировано, что она выйдет на экраны в 2020 году. Однако в сети можно найти только официальный трейлер.

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