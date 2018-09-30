''В США так не делают'': названа серьезная проблема украинской армии

Солдаты Вооруженных Сил Украины при несчастных случаях, связанных с самопроизвольными взрывами оружия, рискуют остаться без компенсаций по страховке.

Об этом рассказали в эфире программы "Кворум" на ObozTV капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах и тайный гость программы – эксперт в сфере украинских вооружений, пожелавший сохранить анонимность. Они прокомментировали серию трагедий, связанных с использованием миномета "Молот".

Как отметил украинский эксперт, бойцы ВСУ застрахованы, и это компетенция Министерства обороны.

"Но есть с этим одна проблема, которая касается инцидентов со взрывом оружия по любым причинам. Если бойцы будут признаны виновными в том, что они неправильно эксплуатировали военную технику, они не получают положенных компенсаций. Таким образом, наказываются не они – они уже и так достаточно наказаны – а их семьи. Это самая главная проблема", - подчеркнул он.

В свою очередь, Гарри Табах заявил, что "в Америке это не так происходит".

"Если солдат неправильно использовал технику и пострадал из-за этого, это не совсем его вина, это вина его командиров – проблемы с дисциплиной или недоработки. Когда вы смотрите американские новости и показывают наши войска в Ираке или Афганистане – посмотрите внимательно - у всех каски пристегнуты, палец с курка снят. Это профессионалы, солдаты, которые служат по 5-10 лет. Это их работа", - подчеркнул военный США.

"Поэтому, если даже у меня боец после службы поехал домой на машине, не пристегнулся и попал в аварию – это моя вина, что у меня недисциплинированный боец, это моей карьере конец", - добавил он.

"Тут нехватка профессионализма, профессионалов нет. Я видел, как это происходило в Польше. Мы обучали в Польше специалистов - они уже говорят по английски, знают, как управлять кораблем - они уезжали в Англию или Германию на работу. Теряли профессионалов, а профессионалы не любят воровства, они хотят, чтобы их работа получала оценку. А когда специалистов заменяют люди второго сорта - вот те уже вороватые - поэтому получается эта "труба" (миномет "Молот" - ред.)", - объяснил Табах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинской армии с 2016 года имели место 13 фактов разрыва 120-мм минометов, из них 9 "Молотов", производство которых лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.

Последний такой инцидент произошел 25 сентября в одной из бригад ВСУ на Донбассе. Пострадали двое военных.

6 июня 2018 года на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот".

Тогда в Министерстве обороны заявили, что миномет "Молот" взорвался в результате двойного заряжания. Президент поручил главе Минобороны и начальнику Генштаба до завершения расследования на учениях такие минометы не применять.

Миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на его ненадежность.

Подробности смотрите в эфире программы "Кворум" на ObozTV 30 сентября в 09:00