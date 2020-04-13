В США супруги друг за другом умерли от коронавируса: до последнего держались за руки
Сеть растрогало душераздирающее фото пожилых супругов из Атланты (США), на котором видно, как они держались за руки в больничной палате всего за несколько дней до того, как оба умерли от коронавируса.
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Ранее их госпитализировали после перенесенных осложнений от COVID-19. Так, Эдди Джонсон скончался 5-го, а его жена Бланш – 8 апреля, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Они боролись. У обоих развилась пневмония. У них был этот кашель, они едва могли дышать, и говорили о боли", – отметила их дочь Дженнифер МакВортер, которая и поделилась последней фотографией своих родителей.
На снимке видно, как Эдди в хирургической маске с любовью держит Бланш за руку, когда он сидит у ее кровати.
Их дочь сейчас тоже находится на карантине, потому что не знала, что ее отец был болен именно коронавирусом, когда она отвозила его в больницу.
МакВортер также отметила, что очень расстроена отсутствием ответа от учреждения по долгосрочному уходу за пожилыми людьми, которая занималась комплексом Arbor Terrace в Каскаде, где жили ее родители.
"Никто не звонил. Пока мне не пришлось позвонить им и сказать им: "Вам должно быть стыдно за себя", – подчеркнула она.
Чиновники же вскоре заявили, что тесты 48 из 61 жителей в Arbor Terrace показали положительный результат на коронавирус. А Джонсон был среди 10 процентов умерших там.
"Мы должны предположить, что лица, осуществляющие уход, передают вирус жителям, поэтому пытаемся убедиться, что все они проходят тестирование", – сообщила директор временного совета по здравоохранению округа Фултон.
МакВортер же говорит, что, по ее мнению, на объекте не было надлежащего ухода и защитных средств.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровской больнице Киева умер 35-летний мужчина с коронавирусом Максим Кравченко, за жизнь которого врачи боролись в течение нескольких недель.