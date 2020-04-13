В США супруги друг за другом умерли от коронавируса: до последнего держались за руки

Сеть растрогало душераздирающее фото пожилых супругов из Атланты (США), на котором видно, как они держались за руки в больничной палате всего за несколько дней до того, как оба умерли от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Ранее их госпитализировали после перенесенных осложнений от COVID-19. Так, Эдди Джонсон скончался 5-го, а его жена Бланш – 8 апреля, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Они боролись. У обоих развилась пневмония. У них был этот кашель, они едва могли дышать, и говорили о боли", – отметила их дочь Дженнифер МакВортер, которая и поделилась последней фотографией своих родителей.

В США супруги умерли от коронавируса через три дня друг от друга dailymail.co.uk

На снимке видно, как Эдди в хирургической маске с любовью держит Бланш за руку, когда он сидит у ее кровати.

Их дочь сейчас тоже находится на карантине, потому что не знала, что ее отец был болен именно коронавирусом, когда она отвозила его в больницу.

В США супруги умерли от коронавируса через три дня друг от друга dailymail.co.uk

МакВортер также отметила, что очень расстроена отсутствием ответа от учреждения по долгосрочному уходу за пожилыми людьми, которая занималась комплексом Arbor Terrace в Каскаде, где жили ее родители.

"Никто не звонил. Пока мне не пришлось позвонить им и сказать им: "Вам должно быть стыдно за себя", – подчеркнула она.

Чиновники же вскоре заявили, что тесты 48 из 61 жителей в Arbor Terrace показали положительный результат на коронавирус. А Джонсон был среди 10 процентов умерших там.

В США супруги умерли от коронавируса через три дня друг от друга dailymail.co.uk

"Мы должны предположить, что лица, осуществляющие уход, передают вирус жителям, поэтому пытаемся убедиться, что все они проходят тестирование", – сообщила директор временного совета по здравоохранению округа Фултон.

МакВортер же говорит, что, по ее мнению, на объекте не было надлежащего ухода и защитных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровской больнице Киева умер 35-летний мужчина с коронавирусом Максим Кравченко, за жизнь которого врачи боролись в течение нескольких недель.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся