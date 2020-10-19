В США скончался знаменитый украинский врач и меценат

В штате Чикаго, США, умер легендарный украинский врач-радиолог и меценат Юрий Сас-Подлуский.

Сердце мужчины остановилось на 98-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист и исследователь истории Вахтанг Кипиани.

По его словам, в свое время Сас-Подлуский выкупил на европейских аукционах десятки бесценных вещей, среди которых реликвии митрополита Андрея Шептицкого. Их он передал на хранение в Ukrainian National Museum.

"Виделся с ним дважды. И каждый раз он передавал музею какие-то фантастические вещи, которые стоили тысячи и тысячи долларов, и очень с того радовался. Я его спросил – не жалко ему тратить свои кровные, может, лучше оставить что-то семье? Он сказал, что решил не оставлять никакого наследства сыну-американцу. Спрашиваю – почему? Ответ – он не любит Украину. И все свое состояние перевел в ценные дары для следующих поколений", – написал Кипиани.

Соболезнования по поводу смерти врача-мецената выразила и куратор Украинского музея в Чикаго Мария Климчак. На своей странице в Facebook она отметила, что потеряла друга, с которым они дружили 20 лет.

"В калейдоскопе чикагских событий его жизни – врачебная практика – оказывал помощь всем, лечил и преподавал, держа руку на пульсе истории: коллекционировал, изучал, записывал, чтобы все передать музею, как часть сохраненной им истории и культуры Украины. О таких как он, говорят – подаренные Богом, потому что рождаются один раз в столетие! Покойся с миром, дорогой господин Юрий! Мы всегда будем Вас помнить. Вечная память!" – подчеркнула Климчак.

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