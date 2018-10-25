В США пытались подорвать Обаму, Клинтонов и других: украинцы рассказали, кто за этим стоит

Сообщения о взрывчатках, которые рассылались известным американским политикам, несколько дней будоражили мировое сообщество.

OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, кто может стоять за опасными посланиями. В опросе участвовал 7781 человек.

Так, большинство респондентов, а именно 55% уверены, что в деле не обошлось без Кремля, ведь российский след присутствует во многих громких, и зачастую, кровавых действиях на мировой арене.

В свою очередь, 34% опрошенных ответили, что рассылка опасных посылок является не чем иным, как внутренними делами США.

Также 7% отметили, что таким образом могут мстить поклонники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. И всего 4% респондентов выразили абсолютную незаинтересованность в этом вопросе, подчеркнув, что им все равно, лишь бы не пытались подорвать депутатов Верховной Рады Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября неизвестные отправили взрывчатку основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу. Самого миллиардера не было дома, когда саперы получили сообщение и уничтожили устройство.

24 октября появилась информация, что опасные устройства также отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center, откуда эвакуировали людей. При этом пакет в Time Warner Center был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.

Кроме того, подозрительные пакеты отправили губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурору США Эрику Холдеру и конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц. Под рассылку также попал бывший вице-президент США Джо Байден.