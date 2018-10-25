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В США пытались подорвать Обаму, Клинтонов и других: украинцы рассказали, кто за этим стоит

2.5тЧитать материал на украинском

Сообщения о взрывчатках, которые рассылались известным американским политикам, несколько дней будоражили мировое сообщество.

OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, кто может стоять за опасными посланиями. В опросе участвовал 7781 человек.

Так, большинство респондентов, а именно 55% уверены, что в деле не обошлось без Кремля, ведь российский след присутствует во многих громких, и зачастую, кровавых действиях на мировой арене.

В свою очередь, 34% опрошенных ответили, что рассылка опасных посылок является не чем иным, как внутренними делами США.

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Также 7% отметили, что таким образом могут мстить поклонники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. И всего 4% респондентов выразили абсолютную незаинтересованность в этом вопросе, подчеркнув, что им все равно, лишь бы не пытались подорвать депутатов Верховной Рады Украины.

В США пытались подорвать Обаму, Клинтонов и других: украинцы рассказали, кто за этим стоит

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября неизвестные отправили взрывчатку основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу. Самого миллиардера не было дома, когда саперы получили сообщение и уничтожили устройство.

24 октября появилась информация, что опасные устройства также отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center, откуда эвакуировали людей. При этом пакет в Time Warner Center был адресован бывшему директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джону Бреннану.

Кроме того, подозрительные пакеты отправили губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурору США Эрику Холдеру и конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц. Под рассылку также попал бывший вице-президент США Джо Байден.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че еще ждать от рабов пиндосских?Шароварники с пшеками хоть в чем Россию обвинят,только бы подмахнуть хозяевам,типа Великие Хозяева не могут друг друга взрывать,это Чепига с Бошировым опять подсуетились,хули взять с мрази подневольной, судьба у них такая с залупой пиндосской за щекой жить.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Путем голосования на укросайте определили виновных )))) дБ бл, вам бы в лотерею так угадывать ))))
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Виднеются уши Укромира, что бы обвинить Кремль, так как это сейчас самое популярное обвинение. Плюсы - оружие, кредиты и микроподачки
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Воронов Евгений, да полноте вам, укромир, сейчас может только триппером заразить, и обвинить в этом Россию. весьмирсними уже не верит этим дебилам, скромно посмеивается в ладошку, когда видит и слышит обезьян с кукраины, и даже перестал давать денюжку в виде кредитов. Поэтому мнение юродивых скакунов интересует весьмирнесними только как свинью-апельсин!
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