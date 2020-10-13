В США приостановили испытания вакцины от COVID-19 из-за загадочной болезни

Компания Johnson & Johnson заявила, что приостановила расширенные клинические испытания своей экспериментальной вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.

Как передает CNN, производитель отметил, что недуг участника программы проверяется и оценивается Независимым советом по контролю за безопасностью данных, а также внутренними клиническими врачами J & J и врачами по безопасности.

Отметим, что компания не сообщила, о каком именно необъяснимом заболевании идет речь. Однако один из пунктов клинических испытаний – выяснить, вызывают ли вакцины опасные побочные эффекты. Испытания прекращаются тогда, когда они появляются. Поэтому пока врачи проверяют, может ли болезнь быть связана с вакциной или это совпадение.

"Мы должны уважать конфиденциальность этого участника. Мы узнаем больше о его болезни. И важно иметь все факты, прежде чем мы поделимся дополнительной информацией", – подчеркнули в J & J.

"Серьезные побочные эффекты не являются редкостью в клинических испытаниях, и можно разумно ожидать, что количество серьезных побочных явлений возрастет в испытаниях с участием большого числа участников. Кроме того, поскольку многие испытания являются плацебо-контролируемыми, не всегда сразу очевидно, получил ли участник исследуемое лечение или плацебо", – добавили там.

В свою очередь доктор Ашиш Джа, декан факультета общественного здравоохранения Университета Брауна отметил, что пауза в испытаниях совершенно не вызывает беспокойства. Ведь это вполне ожидаемо и является очередным напоминанием о том, насколько нелепо пытаться уложиться в политический график с обещаниями провести вакцинацию в США до дня выборов президента США.

"Испытание Johnson & Johnson – это крупнейшее испытание вакцины, о котором я знаю. 60 000 человек. В ходе этого исследования можно ожидать несколько пауз", – отметил Джа.

Напомним, что третья фаза исследования J & J началась в сентябре. Это одна из шести вакцин против коронавируса, тестируемых в США, и одна из четырех вакцин, находящихся на самой продвинутой стадии.

Однако это уже второе испытание вакцины против коронавируса третьей фазы, которое было приостановлено в США. Так, испытания вакцины AstraZeneca поставили на паузу в сентябре из-за неврологического осложнения у волонтера из Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина может предоставить свои мощности для производства вакцины, покупать излишки препарата в странах ЕС, а также стать в очередь из стран-партнеров.