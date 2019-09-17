В США переименовали столицу Украины: подробности

Библиотека Конгресса США вместо советской транслитерации названия украинской столицы Kiev официально начала использовать корректное Kyiv.

Об этом в рамках своей онлайн-кампании #CorrectUA в Twitter сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Друзья, только получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv!

Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребуют времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели", – заявили в МИД.

Иллюстрация. Киев 24 Канал

Друзі, щойно отримали неймовірні новини з Вашингтону!



Бібліотека Конгресу офіційно запровадила використання назви нашої столиці як #Kyiv!



Без сумніву, позитивні перетворення світового масштабу потребують часу, але крок за кроком, ми дійдемо до мети!



Разом! 💛💙 pic.twitter.com/9RBICMGQHs — #CorrectUA 🇺🇦 (@CorrectUA) September 17, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее аэропорт столицы Литвы Вильнюса изменил написание названий городов Украины на правильное.

До этого Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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