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18 сентября • обновлено в 00:13
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В США переименовали столицу Украины: подробности

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Библиотека Конгресса США вместо советской транслитерации названия украинской столицы Kiev официально начала использовать корректное Kyiv.

Об этом в рамках своей онлайн-кампании #CorrectUA в Twitter сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Друзья, только получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как Kyiv!

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Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребуют времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели", – заявили в МИД.

Иллюстрация. Киев

Иллюстрация. Киев

24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, ранее аэропорт столицы Литвы Вильнюса изменил написание названий городов Украины на правильное.

До этого Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
США
Теги
Конгресс США Министерство иностранных дел Украины
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Правильно "Kyev" надо, ех никто не подсказал!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хозяин Киев в Кyeв переменовал, преобразование мирового масштаба, СУГС! Сурооовые годы ухоооодяят...
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