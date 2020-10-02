В США используют более старые военные самолеты, чем у нас, – командующий ВС ВСУ Дроздов

Самолеты-истребители ВС Украины были произведены в конце 80-х, а в США используют даже самолеты 70-х годов производства.

Об этом заявил командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 2 октября. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"F-15, который летает в США – они выпуска 1972-1974 годов. Наши самолеты-истребители, штурмовики – выпуска 1988-1991 годов", – сказал он.

По словам Дроздова, за последние шесть лет в Украине было восстановлено 87 самолетов.

"Сейчас мы только выходим на то, что Ан-178 в течение двух лет, возможно, будет в Воздушных силах. Но до этого у нас не было такой возможности, наши заводы не могли сделать. Даже обещания сделать на ГП "Антонов" легкий штурмовик – даже они за эти годы не были выполнены. И все мероприятия, которые мы выполняем, мы выполняем на той технике, которая летает", – сказал Дроздов.

Также он отметил, что украинские летчики успешно выполняют боевые задачи на технике, которая есть в их распоряжении.

"У нас есть мощные вооруженные силы. На чем они летают? На том, что государство может обеспечить. Мы надеемся на то, что государство выделит средства, чтобы мы и дальше могли обеспечить надежную защиту государства с воздуха", – резюмировал командующий ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины пополнили почти 30 отремонтированных и модернизированных самолетов. Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов.