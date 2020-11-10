В США экстренно разрешили лечение COVID-19 с помощью антител

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые разрешило фармкомпании Eli Lilly использовать препарат на основе антител для лечения коронавирусной инфекции в легкой форме у взрослых и детей.

Как пишет издание La Repubblica, решение было принято в срочном порядке. Проводить его следует в больницах или других медицинских учреждениях.

Это первое лечение COVID-19 на основе моноклональных (разработанных в лаборатории, – ред.) антител, получившее разрешение. "Бамланивимаб" предназначен для блокирования вирусной агрессии и проникновения в клетки человека.

"Это экстренное разрешение позволяет нам сделать бамланивимаб доступным в качестве средства лечения COVID-19 для недавно диагностированных пациентов с высоким риском, добавляя ценный инструмент для врачей, борющихся с глобальной пандемией", – заявил президент и главный исполнительный директор Eli Lilly Дэвид А. Рикс.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность на 90% в предотвращении коронавирусной инфекции. Это результаты третьей, финальной, фазы клинических испытаний.