В США дали неутешительный прогноз об эффективности вакцины от коронавируса

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что шансы ученых создать высокоэффективную вакцину, которая бы обеспечивала защиту от коронавируса на 98%, невелики.

Об этом он сказал в пятницу, 7 августа, сообщил американский телеканал CNBC.

"Ученые надеются получить вакцину против коронавируса, которая была бы эффективна по крайней мере на 75%. Но эффективность на 50% или 60% также была бы приемлемой. Шансы на то, что она будет эффективной на 98%, невелики", – сказал Фаучи.

Это значит, что вакцина лишь поможет одолеть пандемию и сделать коронавирус "чем-то хорошо контролируемым", но не позволит победить его окончательно.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявили, что разрешат использовать вакцину против коронавируса, если она будет безопасной и эффективной в не менее 50% случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Фаучи заявил, что мир никогда не сможет искоренить коронавирус. Это связано с его высокой заразностью.