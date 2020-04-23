В США 88% с COVID-19 не выжили на ИВЛ: Голубовская дала еще худший прогноз по Украине

В США не выжили 88% пациентов с коронавирусом COVID-19, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Украине этот показатель будет еще меньше.

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Такой прогноз по нашей стране на своей странице в Facebook дала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская. Она предлагает разрабатывать эффективные меры терапии, предотвращающие терминальные состояния.

Она привела в пример исследования в США, согласно которым эффективность ИВЛ под вопросом. Ученые проанализировали результаты лечения в 12 больницах Нью-Йорка в период с 1 марта до 4 апреля. Они пришли к выводу, что 553 пациента или 21% из тех, чьи случаи оценивались в ходе исследования, умерли. Но среди 12% людей, которые были в таком тяжелом состоянии, что их подключили к аппаратам ИВЛ, смертность составляла 88%.

По мнению Голубовской, в Украине выживаемость будет еще меньше.

"У нас выживаемость на ИВЛ будет еще меньше. Поэтому я всегда настаивала на том, что надо разрабатывать эффективные меры терапии, предотвращающие терминальные состояния, а не акцентировать внимание исключительно на аппаратах ИВЛ, тем более, что в регионах часто и заинтубировать некому, ибо острый дефицит кадров. Начинаются эти меры со своевременно установленного диагноза. Да, это сложно. Но к этому надо стремиться, изучая опыт всех стран и адаптируя его к нашим условиям", – подчеркнула врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, для украинских больниц закупят отечественные аппараты ИВЛ. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что они очень качественные и вдвое дешевле импортируемых.

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