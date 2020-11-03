В среду дожди накроют часть Украины: где ожидать осадков

Погода в Украине в среду, 4 ноября, будет в целом сухой и солнечной, за исключением некоторых регионов.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, ветер ожидается переменных направлений 3-8 м/с, на юге – северо-восточный 7-12 м/с.

Дожди пойдут только в западных областях, на остальной территории осадков не будет. Утром и ночью местами туманы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 тепла; днем +7+12, на юге и востоке 13-16 градусов.

В Киеве без осадков, ночью +3+5, днем 9-11 тепла.

Как сообщалOBOZREVATEL , синоптик Наталья Диденко спрогнозировала дожди 5 ноября также в северных областях.