Запишут даже мертвых? Появились подробности массовой переписи населения в "ДНР"

Главари псевдореспублик "Л/ДНР" будут завышать количество населения при переписи, которая началась во вторник, 1 октября, чтобы Россия не могла сократить финансирование оккупированного Донбасса.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, в списки переписи попадут все, кто проживает на территориях "республик" и даже те, кто просто приехал в гости и же проживал там до войны.

Перепись населения в "ДНР" Комсомольская правда

"Россия намерена сократить финансовую поддержку Донбасса на 40%. Уже назначен главный куратор по финансовым потокам, которые будут выделяться после переписи. Террористы не заинтересованы в сокращении финансов, поэтому искусственно будет создаваться фон массовости населения. Документы, которые идентифицируют личность, не обязательны. Поэтому проверить все потом будет сложно", – сообщил он.

По его информации, перепись будет проходить в конце каждого рабочего дня, для охвата большего количества жителей. Люди, которые будут ее проводить, получат по 10 тысяч рублей (3 тис 740 грн. – ред).

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению заместителя главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, перепись населения может быть опасна для жителей как оккупированного Донбасса, так и подконтрольных Украине территорий.

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