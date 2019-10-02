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2 октября • обновлено в 23:04
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Запишут даже мертвых? Появились подробности массовой переписи населения в "ДНР"

1.6т Читать материал на украинском

Главари псевдореспублик "Л/ДНР" будут завышать количество населения при переписи, которая началась во вторник, 1 октября, чтобы Россия не могла сократить финансирование оккупированного Донбасса.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, в списки переписи попадут все, кто проживает на территориях "республик" и даже те, кто просто приехал в гости и же проживал там до войны.

Перепись населения в "ДНР"

Перепись населения в "ДНР"

Комсомольская правда

"Россия намерена сократить финансовую поддержку Донбасса на 40%. Уже назначен главный куратор по финансовым потокам, которые будут выделяться после переписи. Террористы не заинтересованы в сокращении финансов, поэтому искусственно будет создаваться фон массовости населения. Документы, которые идентифицируют личность, не обязательны. Поэтому проверить все потом будет сложно", – сообщил он.

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По его информации, перепись будет проходить в конце каждого рабочего дня, для охвата большего количества жителей. Люди, которые будут ее проводить, получат по 10 тысяч рублей (3 тис 740 грн. – ред).

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению заместителя главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, перепись населения может быть опасна для жителей как оккупированного Донбасса, так и подконтрольных Украине территорий.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очередная брехня (фейк, пиз..ёж) Есть методика переписи населения, и там среди прочих есть такие показатели: - Временно отсутствующие, но прописаны по данному адресу, - временно проживающие, но прописаны по другому адресу ( в республике). Но главное в переписи - это подготовка к голосованию! Так что сложите два процесса: выдача рос паспортов и перепись населения = выборы, и Донбасс в России!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Опять свидомиты хрень придумали??? Что,думаете на ДОНБАССЕ вас ждут???
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