В сопровождении коллег и бабушки: в Тернополе из больницы сбежал виновник смертельного ДТП

В Тернополе полиция объявила в розыск 23-летнего виновника смертельного ДТП Арсена Будия, который сбежал из больницы.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области, 15 декабря подозреваемый в сопровождении двух коллег и бабушки покинул здание больницы на инвалидной коляске.

Оперативники выяснили, что он вместе с родственниками пересек государственную границу в пункте пропуска "Грушев" в сторону Польши, а затем с матерью пересел в такси и продолжил движение в неизвестном направлении.

В Тернополе из больницы сбежал виновник смертельного ДТП

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Сейчас правоохранители проверяют информацию о возможном пребывании подозреваемого на территории Италии.

ДТП с участием Будия произошло вблизи Тернополя. Он на авто Dacia Logan выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус. В результате удара женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через лобовое стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

Самого Будия госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики заявили, что он в тяжелом состоянии и оставлять лечебное учреждение ему опасно для жизни.

А также предоставили справку о том, что его состояние не позволяет находиться в условиях ИВС или СИЗО. Как результат, полицейские не могли доставить подозреваемого в суд для избрания меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области автомобиль Daewoo сбил на переходе двух мужчин. Один из них погиб на месте происшествия, второй – в больнице.

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