В сопровождении бурь: когда в Украину придет реальная жара

В Украине в первый месяц лета ожидается циклон, который принесет с собой дожди и даже бури.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, они сменят жару, которая установится в стране с 12 июня. Такой прогноз он озвучил "Апострофу".

"До 11 июня просчитываются дневные температуры на уровне 20-23 градусов тепла, а ночные – 11-12 тепла. А уже с 12 июня температура резко повысится. Дневные показатели температур будут доходить до 26-29 градусов, а то и всех 30 выше нуля. И так будет вплоть до 20 июня. С 20 по 23 июня будет наблюдаться незначительное понижение температур до 22-24 градусов тепла, а с 25 июня и до конца месяца стабильно ожидается 29-32 градуса тепла", - рассказал он.

По прогнозам синоптиков, первый месяц лета будет теплее, чем обычно. Среднемесячные температуры будут держаться на уровне от 18 до 22 градусов тепла. Такие показатели на 1-1,5 градуса выше средних.

Также, в июне ожидаются дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Количество осадков будет на уровне средних многолетних показателей. На остальной территории Украины ожидается более засушливый месяц. Количество осадков будет меньше средних показателей.

"С 13 по 16 июня просчитывается подход циклона, который принесет с собой дожди. 20-21 числа по расчетам ожидается даже буря. После жары подход циклона и встреча двух фронтов может пронестись по Украине бурей", – рассказал Горбань.

Кроме того, он прогнозирует кратковременные дожди на 26 и 27 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали ночное похолодание в Украине.