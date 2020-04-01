Главная Новости
1 апреля • обновлено в 23:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В СНБО запустили онлайн-карту распространения коронавируса

1.8т
Читать материал на украинском

Совет национальной безопасности Украины запустил онлайн-карту, на которой отображено распространение коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На ней представлены данные лабораторно подтвержденных случаев по миру и Украине, карта обновляется ежедневно.

Украина и мир: в СНБО запустили онлайн-карту распространения коронавируса

Карта показывает количество больных, умерших, выздоровевших и пациентов под подозрением.

Украина и мир: в СНБО запустили онлайн-карту распространения коронавируса

СНБО

Украина и мир: в СНБО запустили онлайн-карту распространения коронавируса

СНБО

Украина и мир: в СНБО запустили онлайн-карту распространения коронавируса

СНБО

Украина и мир: в СНБО запустили онлайн-карту распространения коронавируса

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 22:00 среды, 1 апреля, зафиксировали 794 случаев коронавируса COVID-19. Всего подтверждено 20 летальных случаев, 13 человек уже выздоровели.

В мире заболели уже более 900 тысяч человек, из которых умерли более 45 тысяч. В ВОЗ считают, что миллион зараженных – это вопрос всего нескольких дней.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
СНБО
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабинчук Вадим
Бабинчук Вадим
obozrevatel.com опубликовал карту Украины без Крыма! почему без Крыма? чей Крым? Не, ну в самом деле смешно)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги