Украина и мир: в СНБО запустили онлайн-карту распространения коронавируса

Совет национальной безопасности Украины запустил онлайн-карту, на которой отображено распространение коронавируса COVID-19.

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На ней представлены данные лабораторно подтвержденных случаев по миру и Украине, карта обновляется ежедневно.

Карта показывает количество больных, умерших, выздоровевших и пациентов под подозрением.

СНБО

СНБО

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 22:00 среды, 1 апреля, зафиксировали 794 случаев коронавируса COVID-19. Всего подтверждено 20 летальных случаев, 13 человек уже выздоровели.

В мире заболели уже более 900 тысяч человек, из которых умерли более 45 тысяч. В ВОЗ считают, что миллион зараженных – это вопрос всего нескольких дней.

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