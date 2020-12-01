Академик рассказал, когда украинцам ждать вакцину от коронавируса

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) рассказали, что вакцина от коронавируса в Украине появится в следующем году.

К концу 2021-го вакцинация украинцев должна завершиться, заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Украина 24". Речь идет о тех, кто захочет сделать прививку, уточнил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины эффективны и крайне важны для того, чтобы люди оставались здоровыми. К большому сожалению, у нас есть еще много людей, которые когда-то были охвачены антивакцинальной пропагандой и которые не хотят вакцинироваться. Это крайне вредно для их здоровья и для тех, кто будет рядом с ними. Надо, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось", – подчеркнул Комиссаренко.

Он рассказал, что в Украине некоторые частные компании уже ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке вакцины "Синувак", которая содержит полностью дезактивированный вирус.

"Китайцы говорят, что она эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены", – уточнил он.

По мнению Комиссаренко, среди двух вакцин, компании-производители которых Pfizer/BioNTech и Moderna заявили об их максимальной эффективности, для Украины больше подходит последняя.

"Они практически одинаковы, но хранение препарата от Pfizer требует очень низких температур -70 ...- 80 °С. В Украине пока нет такой массовой инфраструктуры. Вакцину от Moderna можно хранить при -20 °С, такие возможности у нас имеют даже торговые объединения," – пояснил он свою точку зрения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что американскую вакцину от коронавируса производства компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США. Ее доставкой занимается авиакомпания United Airlines. Это делается для того, чтобы вакцинация началась быстрее.

В частности, препарат уже доставили в американский штат Мичиган и европейскую Бельгию. Вскоре его получит штат Висконсин (США), а также Германия.