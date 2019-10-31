В СНБО раскрыли, какое оружие производит и продает Украина

Украина самостоятельно производит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), а также реактивную систему залпового огня "Верба", которая является модернизацией БМ-21 "Град".

Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью "Апострофу", отметив, что ПТРК производятся не только для нужд Украины, но и продаются за границу.

"Главное - не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники, например, тех же самых БМП. Да и БТР мы можем делать намного лучше, чем сейчас", - отметил Кривонос.

ПТРК 24 канал

По его словам, в Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения.

"Если каждый производитель будет знать, что по той или иной номенклатуре у него гарантированно будут заказы в ближайшие 5-10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить", - уточнил Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео испытаний "Ольхи-М". Оружие проверяли на дальность.

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